Теледоктор Елена Малышева назвала болезни, сопровождающиеся потоотделением

Повышенное потоотделение может являться признаком целого ряда заболеваний. Теледоктор Елена Малышева рассказала, в каких случаях необходимо проверить состояние своего здоровья.

Потоотделение является природным процессом терморегуляции организма. Однако в ряде случаев выделение жидкости потовыми железами увеличивается. Этот признак может свидетельствовать о целом ряде серьезных заболеваний. Прежде всего, необходимо учитывать, что сам пот не имеет запаха, неприятный аромат, сопровождающий потоотделение, является следствием деятельности бактерий, живущих на коже. Плохо пахнет не тело, если оно чистое, а грязь на нем, заверяет Малышева. Однако в ряде случаев о наличии недугов говорит и запах пота на чистой коже. Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо обратиться к лечащему врачу пройти тщательный медосмотр.

Среди расстройств здоровья, которые сопровождаются повышенным потоотделением и плохим запахом, может быть лейкоз. Особенно важно обращать внимание при подозрении наличия лейкемии на выделение пота по утрам. Вследствие инфекционного процесса при заболевании кроветворной системы иммунные клетки передают в мозговой центр терморегуляции определенный сигнал, из-за чего и происходит потоотделение.

Плохо пахнет и человек с нарушениями метаболизма, так гипертиреоз является следствием чрезмерного выделения энергии из-за повышенного функционирования щитовидной железы. Не стоит исключать и вероятность заражения ВИЧ, при иммунодефиците также повышается потливость. Ранее в СМИ уже сообщалось, что много пота выделяется человеком и при развитии онкологических новообразований. В любом случае, напоминает теледоктор Елена Малышева, окончательные выводы сделает только врач на основании анализов, сданных пациентом.

Источник: www.passion.ru