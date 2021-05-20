“Мисс Брит, ты в порядке?”. Спирс взбудоражила публику странным танцем
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Певица продемонстрировала видео в ускоренной съемке.
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Фаны певицы отреагировали на видео.
“Мисс Брит, ты в порядке?” – спросила megan.ranucci.
“С ней все нормально?” – прокомментировала juliewinik.
Контекст:
Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной.
В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии “Грэмми”.
С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.
В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном. Судебные тяжбы продолжаются.
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