“Мисс Брит, ты в порядке?”. Спирс взбудоражила публику странным танцем

Певица продемонстрировала видео в ускоренной съемке.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Фаны певицы отреагировали на видео.

“Мисс Брит, ты в порядке?” – спросила megan.ranucci.

“С ней все нормально?” – прокомментировала juliewinik.

Контекст:

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной.

В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии “Грэмми”.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном. Судебные тяжбы продолжаются.

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