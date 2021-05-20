Украинский самолет перевозил в Сербию истребители из Беларуси, находящейся под санкциями ЕС

Самолет на пути в Сербию 16 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Ференца Листа в Будапеште.

По информации минобороны Венгрии, Ан-124 не смог безопасно приземлиться в аэропорту, который был его конечным пунктом назначения, из-за короткой взлетно-посадочной полосы. Самолет вылетел из Будапешта утром 17 мая после дополнительной поставки и ремонта запчастей.

“Это не первый случай, когда оружие, предназначенное для Сербии, доставляется из стран, находящихся под санкциями, через воздушное пространство стран – членов ЕС. Самолет, принадлежащий украинской компании, перевозил оставшиеся два из четырех истребителей МиГ-29, которые Беларусь передала Сербии”, – отметили журналисты.

Представитель Европейского союза Питер Стано объяснил RSE, что контроль над экспортом и транзитом оружия из стран – членов ЕС регулируется национальным законодательством, общей позицией Совета ЕС по контролю за экспортом военных технологий и оборудования, а также Договором о торговле оружием.

“Эти правила имеют обязательную юридическую силу для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под контролем национальных институтов”, – уточнил он.

Общая позиция ЕС устанавливает восемь критериев оценки рисков для заявки на экспорт и транзит оружия, включая соблюдение прав человека и международного гуманитарного права страной назначения, а также сохранение регионального мира, безопасности и стабильности.

“Решение о предоставлении или отказе в экспорте или транзите остается за государствами-членами. Национальные учреждения должны вести контроль”, – заявил Стано.

В НАТО журналистам не прокомментировали транспортировку оружия и военной техники из Беларуси через территорию члена НАТО. Журналистов направили за информацией в компетентные органы Венгрии и Сербии.

В НАТО заявляют, что закупки оружия – это национальное решение.

“НАТО и Сербия являются партнерами, и мы привержены укреплению нашего партнерства с Сербией, полностью уважая ее политику нейтралитета”, – отметили в Альянсе.

Контекст:

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 20 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 396 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

21 февраля 2021 года экс-министр культуры Беларуси и член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций. По его словам, ожидается, что ЕС расширит санкционные списки белорусских судей и чиновников, а также силовиков.

Европейский союз готовится к четвертому пакету санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси. Об этом 10 мая заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

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