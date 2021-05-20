 

“Вот это бицепс”, “Представляю, что чувствовала медсестра”. Принц Уильям вакцинировался от коронавируса

20.05.2021, 10:18, Новости дня
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В публикации также обнародовано фото, на котором принц Уильям запечатлен в Лондонском музее науки во время вакцинации – внук королевы Великобритании Елизаветы II позирует в кадре в маске с оголенной правой рукой. Левой он придерживает рукав гольфа, который подвернул до плеча.

“Во вторник я получил свою первую дозу вакцины от COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцины, – спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать”, – говорится в сообщении.

Вакцинировалась ли супруга принца Уильяма Кэтрин, не уточняется.

“Вау, представляю, что чувствовала медсестра”, – отреагировали на фото подписчики страницы герцога и герцогини Кембриджских.

“Вот это бицепс”, – отметили физическую форму принца Уильяма пользователи сети.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Контекст:

Осенью 2020 года британские СМИ сообщили, что принц Уильям тайно переболел COVID-19 весной того же года.

Таблоид The Sun писал, что принц Уильям держал в секрете свой диагноз, потому что “не хотел тревожить нацию”. Собеседник издания утверждал, что герцога коронавирус “сбил с ног дней на шесть”.

По состоянию на 20 мая в Великобритании, по данным агентства Bloomberg, сделали 57,9 млн прививок от коронавируса, всего вакцинировалось более 43% населения страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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