“Красивая была бы пара!”. Никитюк показала, как ее соблазнял на бокал шампанского “холостяк” Заливако

“Розочка от холостяка – это всего лишь приглашение на свидания. Бокал игристого – это навсегда”, – написала она.

На фото, сделанных в гольф-клубе, Заливако предлагает Никитюк бокал шампанского.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Как подходите друг другу!” – заявила подписчица lady.ukrainka.

“Красивая была бы пара”, – отметила kucherina.n.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

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