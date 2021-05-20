Главный следователь полиции Москвы ушла в отставку

Руководитель Главного следственного управления полиции Москвы генерал-майор Наталья Агафьева написала рапорт об отставке, информирует столичный главк МВД России.

«Заместитель начальника ГУМВД по Москве – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна подала рапорт на увольнение из органов внутренних дел по выслуге лет, дающий право на получение пенсии», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, Агафьева проходит службу в органах внутренних дел с 1978 года, а на руководящих должностях – с 1985 года. «Генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна более шесть лет возглавляет крупнейший орган предварительного следствия системы МВД РФ – ГСУ ГУМВД по Москве, которое вносит значительный вклад в формирование судебно-следственной практики по расследованию уголовных дел», – говорится в сообщении.

За время своей работы Агафьева, отметили в пресс-службе, «выстроила и реализовала эффективную систему методик расследования отдельных видов преступлений, характерных для столичного региона, позволяющую выполнить одну из основных задач уголовного судопроизводства – возмещение потерпевшим причиненного преступлением ущерба».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что Агафьева написала рапорт об увольнении, но официально эта информация тогда не подтверждалась, передает РИА «Новости».