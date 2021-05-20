«Придётся продавать доллары» – сбережения украинцев тают на глазах

В спорах о том, существует ли бедность на Украине, эксперты не приходят к общему выводу. Как пишет «Телеграф», одни считают, что украинцы больше прибедняются, другие говорят о существовании в стране трудового рабства. Однако, продолжает издание, статистика показывает, что жители страны бедны, причём не только безработные, но и те, кто работает.



Reuters

Согласно данным Совета НБУ, в апреле 2021 года украинские банки купили наличной валюты у населения на $470 миллионов больше, чем продали, что является максимальным месячным значением с 2015 года. Как пишет «Телеграф», по этому поводу вспоминается известная шутка про три стадии бедности: «денег нет», «денег совсем нет» и «придётся продавать доллары». И если принять во внимание эту «формулу», выходит, что третья стадия бедности на Украине уже наступила.

Как отмечает издание, продажа сотен миллионов долларов украинцами говорит о том, что их сбережения тают на глазах и люди просто проедают то, что было отложено на чёрный день. И это притом, что накопления украинцев и без того оставляли желать лучшего. Как показало исследование, проведённое в марте компанией Research & Branding Group, трое из десяти украинцев не имеют никаких сбережений. Но и те, кто откладывал на будущее, большими «подушками безопасности» похвастаться не могут. Четверть опрошенных отметили, что накопленного хватит не более чем на месяц, 17% с помощью кубышки могут протянуть два месяца, каждому десятому отложенных денег хватит на 3—4 месяца. Всего 2% опрошенных отметили, что сбережений им может хватить более чем на год.

Украинцы бедны, и об этом ярко говорит статистика. Отличительной особенностью украинских реалий является трудовая бедность, которая означает, что бедны не только безработные, но и те, кто работает. Правда, среди экономистов нет единого мнения относительно общей картины материальных возможностей украинцев. Так, например, экономист Виктор Скаршевский считает, что в бедности живут 45%, или порядка 18 миллионов украинцев. По его словам, сегодня у людей сформировался «карантинный синдром» — синдром неопределённости и непредсказуемости, вызванный тем, что неизвестно, когда и на какой период времени власти введут очередной карантин.

А вот аналитик Даниил Монин считает, что бедных в стране 30—35%, хотя и уточняет: оценить украинскую бедность достаточно сложно.

«У нас для налоговой бедность одна, для друзей — другая, для банка — третья. Но я всё же думаю, что украинцы не так бедны, как кажется. По моим оценкам, бедное население составляет 30—35 процентов. Хотя, когда средняя зарплата приближается к 500 долларам, а из-за рубежа пересылают 12 миллиардов долларов в год для поддержания семей, количество бедных оценить трудно», — поделился рассуждениями эксперт в беседе с «Телеграфом».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и вовсе считает, что украинцы не столько бедны, сколько прибедняются.

«На самом деле у нас бедных мало — точно меньше 10 процентов населения, не исключено, что и меньше 5 процентов. Основная проблема Украины заключается в очень большой доле теневой экономики. И в то время как в ЕС, например, мелкий бизнесмен всегда относится к группе «доходы ниже среднего», в нашей стране многие упрощенцы имеют доходы «значительно выше средних». Неудивительно, что когда те же немцы приезжают в нашу страну, они просто шокированы количеством дорогих авто на наших дорогах. В Германии такие автомобили себе могут позволить только топ-менеджеры, а у нас — обычные «мелкие бизнесмены». Богатых у нас тоже мало — порядка 5—7 процентов. А вот большая часть вам никогда не расскажет о своих доходах», — говорит Охрименко.

Если к среднему классу относить тех, кто не является ни богатым, ни бедным, в эту группу войдёт около половины украинцев. Правда, большинство опрошенных «Телеграфом» экономистов с этим подходом не согласились, отметив, что такие цифры совершенно не похожи на правду.

Андрей Мартынюк считает, что к среднему классу можно отнести не более 15% украинцев, и именно по причине своей немногочисленности украинский средний класс не является движущей силой гражданского общества и не влияет на процессы в стране.

По мнению аналитика Андрея Кислова, понятие «средний класс» весьма разнообразно по смыслу, но в любом случае оно не означает «большинство населения». Даже если принять, что это человек, который не богат и не беден, работает в офисе, имеет образование, такие люди составляют меньшинство населения.

«Большинство населения в любой стране образования не имеет и занято физическим трудом. А интеллигенция, которая мнит себя неким «средним классом», а то и вообще отождествляет себя с буржуазией, по сути, является «пролетариатом умственного труда», — продолжает эксперт.

Аналитик Алексей Кущ и вовсе уверен, что на Украине среднего класса практически нет. И если отсечь «верхние» 10% населения (это богатые люди и обслуживающий их персонал, доходы которых не зависят от кризисов), оставшиеся 90% делятся примерно пополам. «Нижние» 45% с трудом сводят концы с концами, фактически находясь в трудовом рабстве. Потеря работы для людей из этой группы означает погружение в полную нищету. «Верхние» 45% — это те, кто покупает товары длительного пользования, путешествует и даже откладывает кое-какие сбережения, но кризис всё равно буквально сжигает их запасы и накопления.