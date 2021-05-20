WSJ – США надавили на Израиль — Байден потребовал существенно понизить уровень напряжённости в конфликте с Палестиной

Администрация Байдена и правительства стран Ближнего Востока усиливают давление на Израиль с тем, чтобы он остановил боевые действия против Палестины, пишет The Wall Street Journal. Тем не менее, по мнению источников газеты, Израиль вряд ли согласится на перемирие до тех пор, пока ХАМАС не перестанет вести ракетные обстрелы, в ходе которых гибнут израильские граждане.



Reuters

Администрация президента США Джо Байдена и правительства стран Ближнего Востока усиливают давление на Израиль с тем, чтобы тот остановил боевые действия против группировки ХАМАС, в то время как израильские чиновники пытаются оценить промежуточные итоги 10-дневной военной кампании в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal.

Хотя Байден пока что не призывал к немедленному перемирию, в эту среду он в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что «ожидает сегодня значительной деэскалации по ходу движения к прекращению огня». При этом только на этой неделе американский лидер провёл четыре беседы со своим израильским коллегой.

Между тем Израиль противится международным призывам прекратить боевые действия, однако дал понять о готовности к диалогу. При этом Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль добивается перемирия, но, по его словам, оно не должно помешать выполнению военных целей Израиля.

«Мы не хотим, чтобы это был конец в тактическом плане. Мы хотим обеспечить безопасность для наших граждан на постоянной основе, на как можно более долгий период», — сообщил Нетаньяху на закрытой встрече по версии одного из присутствующих в зале.

В то же время Нетаньяху, министр обороны Бенни Ганц и начальник штаба вооружённых сил генерал-лейтенант Авив Кохави на данный момент, по словам одного чиновника, обсуждают вопрос о том, оказали ли действия Израиля на ХАМАС достаточный сдерживающий эффект.

Ранее израильские военные нанесли сотни авиаударов по Газе, целью которых, по их словам, была военная инфраструктура и члены ХАМАС. На данный момент Израиль заявил о ликвидации 130 боевиков, а также уничтожении всех их комплексов по производству ракет и подземных туннелей протяжённостью в 100 км. При этом в Газе, по информации местного Министерства здравоохранения, погибло не менее 219 человек, включая 63 детей. Вместе с тем с момента начала обстрела со стороны ХАМАС погибло 12 израильтян, включая одного ребёнка.

По мере роста количества жертв США и региональные державы стали активнее призывать к перемирию.

В этом контексте США через посредников передали ХАМАС — организации, которая в Америке признана террористической, — требование немедленно прекратить ракетные обстрелы. При этом американские чиновники считают, что наиболее важным каналом для опосредованного диалога с ХАМАС является Египет. Вашингтон также работает с Катаром, на который имеют выход некоторые высокопоставленные лидеры группировки, однако Доха, по словам одного западного чиновника, имеет не такое большое влияние на ХАМАС, как Каир.

США призвали Израиль остановить насилие, но источники The Wall Street Journal ничего не сообщили о том, настаивали ли они на немедленном прекращении огня. При этом некоторые дипломаты отметили, что не верят, что Израиль согласится на перемирие до тех пор, пока ХАМАС не прекратит ракетные обстрелы.