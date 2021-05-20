Отец обозвавшего Кадырова ребенка публично извинился

ЧГТРК “Грозный” продемонстрировал сюжет, в котором некий мужчина извиняется за то, что не смог воспитать своего 15-летнего сына “достойным”, передает Общественная служба новостей. Началось все с прямого эфира, который в “Инстаграм” вел глава Чечни Рамзан Кадыров. Один из комментаторов обозвал обозвал его шайтаном.

Заметив такое неуважение, Рамзан Кадыров сделал скриншот сообщения и пообещал, что его автору придется пожалеть о написанном. Комментатора быстро нашли – им оказался 15-летний подросток, выходец из Дагестана проживающий в подмосковном городе Чехов.