 

Отец обозвавшего Кадырова ребенка публично извинился

20.05.2021, 9:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ЧГТРК “Грозный” продемонстрировал сюжет, в котором некий мужчина извиняется за то, что не смог воспитать своего 15-летнего сына “достойным”, передает Общественная служба новостей. Началось все с прямого эфира, который в “Инстаграм” вел глава Чечни Рамзан Кадыров. Один из комментаторов обозвал обозвал его шайтаном.

Заметив такое неуважение, Рамзан Кадыров сделал скриншот сообщения и пообещал, что его автору придется пожалеть о написанном. Комментатора быстро нашли – им оказался 15-летний подросток, выходец из Дагестана проживающий в подмосковном городе Чехов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.10 / Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми

08.08 / Купи себе немножко тюрьмы

17.05 / Извержение вулкана в Исландии сняли на видео

02.08 / Компания Lenovo презентовала новый ноутбук Yoga 5G

29.04 / Байден призывает США вступить в новую Битву Сверхдержав

13.09 / Чубайс предложил передать в аренду Китаю мавзолей и тело Ленина

21.03 / Мнение: О перепуганных и дрогнувших соратниках Путина

05.05 / «Левада»: россияне стали меньше верить в эффект от послания Путина

29.07 / Анна Седокова рассказала, как начинались отношения с женатым Янисом Тиммой

23.09 / Возлюбленный Анны Калашниковой изменил ей с мужчиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика