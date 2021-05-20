Что будет с ценами на продукты после выборов в Госдуму

Эксперт заявил, что правительство будет и дальше сдерживать цены на продукты в магазинах. Кричевский посмеялся над теми, кто считает иначе.

– Или вы думаете, что после выборов мы все проснемся в стране, окруженной колючей проволокой? Да не будет этого никогда, – сказал он.

Кричевский уверен: если после голосования товары начнут дорожать (например, сахар или подсолнечное масло), то никому не поздоровится. По словам экономиста, в незавидном положении окажутся и те, кто будет протестовать, и те, кто попытается сдержать ситуацию и продолжить ее контролировать.

Он также похвалил тактику властей, которые решили бороться с жадностью монополий. Кричевский уточнил, что последние 30 лет в России была спекулятивная экономика. Речь идет не только об обычных спекулянтах, но и производителях, которые пытаются заработать как можно больше на реализации продукции.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, почему на самом деле растут цены на продукты в стране. Глава правительства обвинил производителей и торговые сети в чрезмерной жадности и пообещал “обуздать их аппетиты”.

– У властей достаточно инструментов, – заверил он.

Отметим, что за последнюю неделю в России подорожали белокочанная капуста, картофель и морковь.