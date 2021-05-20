Для тех, кто соскучился по 90-м: трендовые образы

Мода непредсказуема. Она каждый раз удивляет и вдохновляет нас на покупки более стильных, новых вещей. И лишь от каждого человека зависит, станет ли определенная одежда трендовой или нет. Ведь дизайнеры предлагают, рекламируют нам модель, а мы выбираем, носить ли ее или нет.

Девяностые возвращаются

На сегодняшнее время и тенденции, и стили, которые раньше считались уникальными и особенными, приелись. У людей изменились предпочтения. Но в какую же сторону? Как оказывается, многим по вкусу стиль 90-х.

Простота, удобство, естественность, комфорт – критерии нынешнего молодого поколения. Законодатели моды уловили взаимосвязь прошлого духа с нашим временем и решили позаимствовать некоторые элементы из гардероба тех времен. Это с восторгом оценили знаменитые модницы. Поэтому вернулась в моду вся та одежда, которая раньше считалась ужасной и старой.

Образы, вдохновленные девяностыми годами

Стиль оверсайз сейчас на пике популярности. Поэтому свободные (широкие) джинсы в сочетании с топом – это наилучший вариант.

Или комбинезон с футболкой и кедами. Вы будете выглядеть модно и стильно.

Если же вы хотите сделать более необычным образ, выбирайте гранж-рубашку, которую вы можете надеть поверх футболки либо топа.

Обратите внимание на это фото. В сочетании с джинсами и сумочкой бежевого цвета получился довольно милый образ.

Если же вам нравится, когда на вас много аксессуаров, выбирайте этот образ. Джинсы с топом + гармонично подобранные очки, сумочка, кольца и браслет – шикарный наряд с аксессуарами на каждый день.

Для любителей многочисленных принтов рекомендуется такой ансамбль.

Одним из удобных образов является одежда спортивного стиля. Но если ее еще разбавить определенными аксессуарами, то это беспроигрышный вариант.

Помимо этого, не забудьте клетчатую рубашку и вельветовые брюки. Они помогут идеально воссоздать образы 25-летней давности.