 

Для спасения от обстрелов палестинских детей отвезут на остров Джеффри Эпштейна

20.05.2021, 12:49, Разное
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ООН согласовал экстренную эвакуацию маленьких детей и подростков из сектора Газа вследствие эскалации конфликта между движением ХАМАС и Израилем.

Из-за опасности попадания под ракетный удар все дети до 15 лет переждут завершение боевых действий в специальной безопасной зоне.

Палестинских детей отвезут на остров Джеффри ЭпштейнаТакой территорией был выбран личный остров скончавшегося миллиардера Джеффри Эпштейна с уже готовой инфраструктурой для приема вертолетов и кораблей. На острове также присутствуют развлекательные сооружения и центры отдыха для детей.

К берегу сектора Газы уже причалила эвакуационная яхта ООН, к которой был организован специальный зеленый коридор без боевых действий. На остров также прилетели Билл Клинтон и Хантер Байден для успокоения напуганных детей и предоставления психологической помощи пострадавшим.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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