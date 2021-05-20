Для спасения от обстрелов палестинских детей отвезут на остров Джеффри Эпштейна

ООН согласовал экстренную эвакуацию маленьких детей и подростков из сектора Газа вследствие эскалации конфликта между движением ХАМАС и Израилем.

Из-за опасности попадания под ракетный удар все дети до 15 лет переждут завершение боевых действий в специальной безопасной зоне.

Такой территорией был выбран личный остров скончавшегося миллиардера Джеффри Эпштейна с уже готовой инфраструктурой для приема вертолетов и кораблей. На острове также присутствуют развлекательные сооружения и центры отдыха для детей.

К берегу сектора Газы уже причалила эвакуационная яхта ООН, к которой был организован специальный зеленый коридор без боевых действий. На остров также прилетели Билл Клинтон и Хантер Байден для успокоения напуганных детей и предоставления психологической помощи пострадавшим.

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