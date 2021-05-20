Биткойн упал ниже 40000 долларов, поскольку Китай расширяет свои крипто-репрессивные меры



Наряду с падением биткойнов в среду, несколько других крупных криптовалют также упали. Ethereum упал ниже 2000 долларов за единицу после того, как во вторник торговался выше 3000 долларов, прежде чем вернуть часть утраченных позиций. Эфир упал примерно на 22% до 2600 долларов в среду днем. Dogecoin, превратившийся в криптовалюту, потерял более 24% своей стоимости.

Cyrpto торговые платформы Coinbase (МОНЕТА) и Coindesk вышли из строя в результате распродажи.

Биткойн уже падал в этом месяце после Tesla (TSLA) Генеральный директор Илон Маск сказал, что опасается его воздействия на окружающую среду. Но новое заявление трех китайских финансовых и банковских наблюдателей, похоже, шокировало криптовалютные рынки еще больше.

Во вторник агентства заявили, что финансовые учреждения и платежные компании не должны участвовать в каких-либо транзакциях, связанных с криптовалютой, и не должны предоставлять своим клиентам услуги, связанные с криптовалютой.

«Цены на криптовалюту в последнее время взлетели и упали, а спекулятивная торговля восстановилась. Это серьезно подрывает безопасность собственности людей и нарушает нормальный экономический и финансовый порядок», — говорится в заявлении регулирующих органов, контролируемых Народным банком Китая и Китайской страховой компанией. и Банковская комиссия.

Холодное отношение Китая к криптовалюте насчитывает несколько лет. Хотя страна не запрещает криптовалюту полностью, регуляторы в 2013 году заявили, что биткойн не является настоящей валютой, и запретили финансовым и платежным учреждениям проводить операции с ней. В то время они указали на риск того, что биткойн может быть использован для отмывания денег, а также на необходимость «поддерживать финансовую стабильность» и «защищать статус юаня как фиатной валюты».

Представители общественности могут хранить или торговать криптовалютами, но основные биржи в материковом Китае были закрыты. Власти в 2017 году также запретили первоначальное размещение монет, что стало для технологических стартапов способом сбора денег путем выпуска криптовалютных токенов для общественности.

Растущие репрессии могут также частично способствовать развитию поддерживаемой государством инициативы Китая в области цифрового юаня, над реализацией которой власти работают, чтобы держать денежные потоки под своим строгим контролем.

Хотя в уведомлении от 2013 года упоминается только биткойн по названию, некоторые наблюдатели сочли, что это применимо ко всем криптовалютам, учитывая отвращение Пекина к валютам. Государственная газета China Times в среду охарактеризовала последнее сообщение как «предупреждение о рисках». Хотя это и не национальный закон или постановление, оно представляет собой «в некоторой степени отраслевой стандарт», — написало издание со ссылкой на Чжу Юпин, сотрудника Государственного информационного центра, аналитического центра, вырабатывающего политику.

Тем не менее, это показывает, что Китай не изменит свою позицию в отношении криптовалют в ближайшее время — и этого, казалось, было достаточно, чтобы обеспокоить трейдеров.

«Позиция Китая в отношении криптовалют ясна с самого начала: торговля и использование криптовалют просто запрещены», — написала Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote, в аналитической записке в среду. «Таким образом, в новостях нет ничего« ​​нового », но, учитывая, что криптотрейдеры слишком чувствительны к негативным новостям в настоящее время, это усиливает негативное давление на криптовалюты».

Еще до последнего объявления из Китая, TeslaМаск уже отправил криптовалютные рынки в безумную гонку.

На прошлой неделе он отказался от плана, позволяющего его производителю электромобилей начать принимать биткойны в качестве оплаты за свои автомобили, приостановив программу и сославшись на проблемы устойчивости добычи биткойнов. Тогда криптовалюта упала на 12%. В начале этой недели он продолжал падать после того, как Маск предположил, что его автопроизводитель, возможно, сбросил свои запасы цифровой валюты, хотя позже он пояснил, что это не так.

Тем временем Dogecoin упал в начале этого месяца после того, как Маск — самый известный сторонник монеты — пошутил по этому поводу в «Saturday Night Live».

Тем не менее, эти две криптовалюты все еще астрономически выше, чем год назад. По данным Coindesk, биткойн за год вырос более чем на 30%, в то время как Ethereum и Dogecoin выросли более чем на 255% и более чем на 7500% соответственно.

—Аннекен Таппе внесла свой вклад в этот отчет.