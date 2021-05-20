Новый кроссовер Geely Xingyue L добрался до дилеров бренда
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В Китае начались продажи нового кроссовера Geely Xingyue L.
В свою очередь, новинка построена на платформе CMA, которая выпущена сотрудниками шведского бренда Volvo. Известно, что под капотом применили 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 218 л.с. Кроме того, новый кроссовер Geely Xingyue L приводится в движение роботизированной коробкой передач. Производителем будет предложена версия с бензиновым мотором на 238 л.с. Автомобиль получит систему полного привода.
Начальная стоимость кроссовера Geely Xingyue L составит 180 тысяч юаней. Напомним, ранее рассекретили модернизированный седан Emgrand.
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