 

Новый кроссовер Geely Xingyue L добрался до дилеров бренда

20.05.2021, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Китае начались продажи нового кроссовера Geely Xingyue L.

В свою очередь, новинка построена на платформе CMA, которая выпущена сотрудниками шведского бренда Volvo. Известно, что под капотом применили 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 218 л.с. Кроме того, новый кроссовер Geely Xingyue L приводится в движение роботизированной коробкой передач. Производителем будет предложена версия с бензиновым мотором на 238 л.с. Автомобиль получит систему полного привода.

Начальная стоимость кроссовера Geely Xingyue L составит 180 тысяч юаней. Напомним, ранее рассекретили модернизированный седан Emgrand.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Трамп: Оставшееся число наших военных, которые служат в Афганистане, должно быть дома к Рождеству

23.08 / Independent – «почти забытая» сирийская война продолжает обостряться

24.02 / Суд наложил арест на нефтепровод “ПрикарпатЗахідТранс”, который СНБО поручил вернуть государству

23.04 / Рада может провести внеочередные заседания 27 и 29 апреля – Арахамия

29.06 / В США пригрозили мерами против РФ после статьи о «сговоре» с талибами

05.02 / В Техасе откроют производство процессоров по технологии 3-нм

30.07 / Американского студента приговорили к колонии за драку с полицейскими в Москве

20.12 / Daily Telegraph – символичный удар Биг-Бена ознаменует выход Великобритании из ЕС

12.02 / Шмыгаль заявил, что пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС стартовал, в Европе отметили, что сначала надо оценить уже выполненное

24.04 / В Совфеде указали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика