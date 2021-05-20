Новый кроссовер Hyundai Santa Fe появится раньше, чем ожидалось

Известная марка Hyundai намерена к середине 2022 года начать продажи обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.

Производитель ранее указывал, что презентация модернизированного паркетника состоится лишь к 2023 году, однако инсайдерам удалось обнаружить узнать о реальных причинах измененного решения. По мнению экспертов, актуальная генерация кроссовера Santa Fe не сумела достичь желаемого уровня популярности на рынке, из-за чего требуется выпуск более востребованной модели.

Кроме того, новая модель сможет выступить в качестве конкурента для кроссовера Kia Sportage, который выйдет на рынок параллельно. Напомним, актуальное поколение Santa Fe представили на рынке в 2021 году.