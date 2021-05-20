 

В России будут проводить парады в честь победы в Отечественной войне 1812 года

20.05.2021, 9:36, Разное
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Депутаты Госдумы проголосовали за внесение изменений в федеральные законы «Об увековечивании памятных дат» и «О проведении торжественных мероприятий милитаристского характера».

Одним из нововведений станет чествование воинов-победителей, участвовавших в Отечественной войне 1812 года и ежегодное проведение по торжественному поводу военного парада.

Для проведения торжественных мероприятий планируется привлечь клубы реконструкторов и костюмеров «Мосфильма». Мероприятие должно переносить зрителей в эпоху XIX века. Запрещается использовать современные транспортные средства. Министр обороны в ходе действа исполнит роль главнокомандующего русской армией во время Отечественной войны 1812 года Михаила Кутузова и доложит о проведении парада императору Александру I, роль которого предназначена президенту России.

Затем под музыку для торжественных маршей по Красной площади пройдут пешие расчёты. В завершении мероприятия возле ступеней задрапированного мавзолея им. Ленина будут брошены штандарты Французской империи и её союзников. Поскольку живых участников событий 1812 года не осталось, места на трибунах займут картонные копии ветеранов.

В настоящее время в парламенте обсуждается вопрос даты проведения мероприятия. Российское военно-историческое общество и мэрия Москвы считают нецелесообразным проводить парад в день окончания войны в декабре. Наиболее вероятной датой называют один из дней в мае. Этот день станет официальным выходным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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