В Украине завершили вакцинацию от COVID-19 около 50 тыс. человек

Первую дозу вакцины получили 7399 человек, вторую – 10 544. Вакцинацию проводили 264 мобильные бригады и 407 пунктов прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведено 1 012 815 прививок. Первую дозу получили 964 745 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 48 070 украинцев.

“Наибольшее количество прививок 19 мая было сделано в Киеве – 1878, за весь период прививочной кампании – также в Киеве – 105 855 прививок”, – уточнили в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Пока в Украину завезли около 2,3 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, очередная партия прибыла 18 мая (122,8 тыс. доз Pfizer/BioNTech по программе COVAX).

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

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