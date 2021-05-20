“Молодо-горячо”. Брежнева поделилась снимком с голым пахом времен начала работы с Меладзе

“Ну что тут скажешь? Молодо-горячо”, – написала она.

Певица запечатлена в бюстгальтере со стразами и джинсовой юбке с низкой линией талии, которую она оттянула, оголяя пах.

В комментариях певица сообщала, что фото было сделано 16 лет назад.

Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой, Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

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