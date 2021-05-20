 

“Размножились курей топтать”, “Вот суки”. Тарзан пожаловался на своего двойника

20.05.2021, 9:20, Новости дня
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“Осторожно! Мошенники!” – написал он.

Стриптизер снял селфи-видео с обращением к фанам.

“Наглый молодой человек на все вопросы по телефону отвечает, что он действительно Тарзан. (…) Это фейк”, – заявил он.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики отреагировали на пост.

“Размножились курей топтать”, – написала spivakova.elena.

“Вот суки”, – заявил guns_superstar.

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

В сентябре Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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