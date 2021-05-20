Times – «возвращение к культуре кафе» — Макрон отметил смягчение локдауна чашечкой эспрессо на свежем воздухе

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил частичное смягчение коронавирусных ограничений завтраком на свежем воздухе в одном из парижских кафе, пишет The Times. При этом французский лидер пожелал своим соотечественникам насладиться этим «кратким мгновением вновь обретённой свободы», предупредив, однако, что головы терять им не стоит, так как многие ограничения по-прежнему никуда не делись.



Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня отзавтракал со своими министрами на свежем воздухе под лучами майского солнца, так как в стране впервые с осени рестораны, бары и кафе получили возможность обслуживать клиентов на террасах, пишет The Times.

В ходе тщательно спланированного выхода в свет, призванного показать, что Франция снимает ограничения, Макрон выпил чашечку эспрессо вместе со своим премьер-министром Жаном Кастексом в кафе на улице Миромесниль рядом с Елисейским дворцом. Министр экономики Брюно Ле Мэр последовал примеру французского лидера: его видели за чтением спортивной газеты L’Equipe в другом кафе.

Под объективами камер и в свете фотовспышек позавтракали ещё не менее пяти других французских министров, в то время как во Франции вновь открылись кинотеатры и разнообразные культурные учреждения, а начало комендантского часа было перенесено с 19:00 на 21:00.

Казалось, что президенту Франции улыбнулась сама судьба, когда из-за туч появилось солнце, а он сам призвал насладиться этим «кратким мгновением вновь обретённой свободы, которое стало плодом коллективных усилий всех французов».

Тем не менее Макрон призвал французов не терять голову, добавив следующее: «Если нам удастся всем вместе организоваться, продолжить вакцинацию и сохранить дисциплину, то нет ничего, что могло бы помешать нашему прогрессу».

Между тем, едва журналисты записали эти слова, на Париж обрушился ливень, который несколько притушил радость гурманов, которым придётся подождать до следующего месяца, чтобы можно было отобедать в ресторанах.

В число музеев, которые вновь распахнули свои двери, вошёл также и Лувр, который разместил на своём сайте фразу «Retrouvez le Sourire» («Вновь откройте для себя улыбку») на фоне портрета Моны Лизы.

Кинотеатры также с распростёртыми объятиями приветствовали публику. Более того, с 8 утра в Париже на первые сеансы уже образовались очереди. Два студента, которые собирались на французскую комедию «Счастливо оставаться», рассказали газете Le Parisien, что они купили билеты на шесть фильмов в течение одного дня, дабы наверстать упущенное за последние шесть месяцев пандемии.

В новых условиях локдауна концертные залы, стадионы и прочие объекты могут принимать лишь до трети гостей от своей максимальной вместимости, в то время как для культурных событий в закрытом помещении установлено ограничение в 800 человек, а на события на открытом воздухе — в тысячу.

В этом контексте министр туризма Франции Жан-Батист Лемуан призвал французов отдыхать у себя в стране, чтобы помочь туристической отрасли. «Моя мысль проста: я призываю французов заново открыть для себя всё то, что делает Францию престижным местом отдыха», — подытожил он.