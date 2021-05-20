Deadline – подъёму в российской киноиндустрии не смогла помешать даже пандемия

До начала пандемии РФ переживала настоящий бум в области производства фильмов и кинопроката — и даже карантинные ограничения не смогли выбить российскую киноиндустрию из колеи, пишет Deadline. Более того, благодаря международным стриминговым сервисам, позволяющим уравнять возможности для всех создателей контента, российское кино находит мощный отклик не только внутри страны, но и у мировой аудитории, подчёркивается в статье.



Reuters

Пандемия наглядно показала, что даже в условиях всё более интенсивной глобализации различные страны придерживаются разных подходов к тому, как нужно действовать в моменты кризиса, — и это приводит к разным результатам. РФ в сравнении с другими странами выбрала «довольно противоречивый и в некоторой степени более мягкий подход к карантинным ограничениям», пишет Deadline. И в результате даже спровоцированный коронавирусом глобальный кризис не смог выбить из колеи российскую киноиндустрию, где до карантина наблюдался настоящий бум в сфере производства фильмов и кинопроката, говорится в статье.

Причём даже на фоне пандемии коронавирусной инфекции РФ не только пожинает плоды процветающей индустрии развлечений внутри своих границ, но и активно завоёвывает мировой кинорынок, констатирует автор: «Благодаря стриминговым сервисам, позволяющим уравнять возможности для всех создателей контента, российское кино находит как никогда мощный отклик и у международной аудитории».

Как считает глава государственной организации «Роскино» Евгения Маркова, это «долгожданный шаг в правильном направлении», к которому российская киноиндустрия и телевидение готовились на протяжении долгих лет. Кроме того, в 2019 году РФ «в очередной раз продемонстрировала своё стремление сотрудничать с международной индустрией», когда бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, позволившее иностранным компаниям получать 40%-ную компенсацию средств, потраченных на съёмки на территории России, отмечает автор.

«После распада Советского Союза начался сильнейший упадок прежде очень мощного кинематографического сообщества, куда входили продюсеры, режиссёры и сценаристы. Много лет никаких инвестиций в киноиндустрию на государственном уровне не было — а мы все знаем, что киноиндустрия развивается тогда, когда государство её финансирует. К счастью, последние десять лет мы наблюдаем рост инвестиций со стороны Министерства культуры, а также от Российского фонда кино и целого ряда новых игроков», — рассказала Маркова в интервью Deadline.

Она пояснила также, что в число таких «новых игроков» входят, в частности, Российский экспортный центр, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также Агентство креативных индустрий. Естественно, пандемия замедлила практически все процессы, включая киноиндустрию. Однако на экспериментальный период, охватывающий 2021—2022 годы, российское правительство выделило $1,3 миллионов для поддержки кинематографа, сообщается в статье.

По словам старшего эксперта Российского экспортного центра Евгении Данильченко, такой «экспериментальный период» позволит не только оценить масштабы реального спроса, который международные киностудии демонстрируют в отношении организации съёмок в России и возможности компенсировать часть расходов. Также это должно помочь протестировать действующую программу в плане эффективности и при необходимости внести в неё все нужные изменения.

«Помимо федеральных мер поддержки, мы ожидаем, что в течение следующих нескольких лет российские регионы тоже примут постановления о компенсации части расходов. К примеру, Калининград планирует расширить уже действующую программу поддержки кинобизнеса, чтобы она охватывала не только фильмы, но и клипы, а также коммерческие видео. Краснодар тоже может увеличить процент компенсации, если в видеоматериалах будут упоминаться названия мест», — рассказала Данильченко в интервью Deadline.

Российский экспортный центр принимает заявки на получение финансовой помощи до конца мая, говорится в статье. А с 8 по 10 июня уже в третий раз подряд будет проходить организованное «Роскино» мероприятие Key Buyers Event: Digital Edition на английском языке. Причём этот «рынок контента» в нынешнем году будет строиться не только вокруг дистрибуции, как это обычно бывает, но и вокруг совместного производства, поясняет автор: «Там можно будет представить новые проекты, кроме того, смогут показать себя продюсеры, а также новые и уже завоевавшие репутацию таланты из России».

При этом следует отметить, что доступ к государственному финансированию, щедрые предложения от частных инвесторов (к примеру, созданный в 2019 году российским миллиардером Романом Абрамовичем кинофонд на $100 млн), а также стремительно развивающийся сектор VOD («видео по запросу»), которому очень нужен свежий контент, — это всего лишь некоторые факторы, которые «подпитывают местный и международный аппетит к российскому киноконтенту», пишет Deadline.

Но есть и другие стимулирующие факторы — например, интерес международной аудитории. «Такое ощущение, что сегодня глобальная аудитория реагирует на российские фильмы гораздо активнее, чем прежде. В РФ есть как минимум семь новых онлайн-платформ, и все они производят и финансируют оригинальные сериалы. Netflix популяризовал идею поистине международного контента, который можно смотреть на языке оригинала, что для нас очень важно», — рассказал в интервью Deadline продюсер Александр Роднянский, работы которого дважды номинировались на «Оскар».

Незадолго до начала пандемии кассовые сборы в РФ наконец «смогли прийти в норму» после заметного снижения на протяжении 2015 и 2016 годов, которые оказались довольно тяжёлыми из-за падения цен на нефть и обесценивания рубля, напоминает автор. А 2019 год стал одним из лучших по кассовым сборам: по данным российского Фонда кино, выручка в 2019 году достигла $857 миллионов (около 55,5 миллиардов рублей). При этом одна лишь российская комедия «Холоп», дистрибьютором которой стала кинокомпания «Централ Партнершип», собрала в кинотеатрах почти $50 млн.

Глава этой компании Вадим Верещагин рассказал в интервью Deadline, что спустя год после появления COVID-19 рынок выглядит «гораздо лучше», чем можно было ожидать. «Когда началась пандемия и кинотеатры закрылись, все мы думали, что на восстановление потребуется некоторое время и что мы потеряем значительную часть бизнеса. Конечно, сервисы VOD развивались с безумной скоростью, и рынок вырос вдвое — как минимум, — и мы знали, что, как прежде, уже не будет. Но сейчас мы видим, что люди всё равно хотят ходить в кино. Это не изменилось. Даже с учётом заполняемости всего на 50 процентов мы практически уже достигли уровня 2019 года», — пояснил он.

Например, сказка «Последний богатырь: корень зла» совместного производства Walt Disney и российской компании Yellow, Black and White, вышла в прокат 1 января 2021 года и уже собрала в прокате $28,3 миллионов благодаря большому интересу со стороны российских зрителей, говорится в статье. А мультфильм «Душа» совместного производства Walt Disney и компании Pixar собрал в российских кинотеатрах $18,3 миллионов и вышел на одно из первых мест по объёмам кассовых сборов в РФ среди всех продуктов компании Pixar. Компания Miramax также опубликовала недавно статистику по фильму «Гнев человеческий» режиссёра Гая Ричи, который уже собрал в прокате $11,5 миллионов — причём РФ стала первой страной, где этот боевик с Джейсоном Стэтэмом вышел на большие экраны, напоминает автор.

Как отметил Верещагин в интервью Deadline, это очень существенные цифры. «Действительно, сейчас конкуренция довольно слабая, потому что фильмов не так много. Есть несколько драм, которые плохо идут в прокате, — но возможно, так происходит потому, что люди сейчас не хотят смотреть драмы. Такое уже было в Соединённых Штатах, когда после Второй мировой войны и после Великой депрессии самым популярным жанром в Америке стали американские комедии. Но в России рынок выглядит абсолютно здоровым», — подчеркнул он.

И действительно, именно комедии российского производства стали для аудитории «долгожданной отдушиной» в сложные времена, говорится в статье. В частности, комедия «Родные» производства компании Hype Film стала одной из первых историй успеха после снятия карантинных ограничений, собрав $6,6 миллионов в прокате. «Это доказало, что люди хотят ходить в кинотеатры, чтобы смотреть там нечто лёгкое и весёлое. Я думаю, что это стало главным фактором, обусловившим успех этого фильма», — рассказал в интервью Deadline Илья Стюарт из кинокомпании Hype Film.

Как полагает Стюарт, продюсерам в РФ очень повезло, что российские власти быстро ввели меры по обеспечению безопасности, чтобы кинопроизводство могло продолжаться, а также приняли меры для поддержки киноиндустрии. «Я знаю, что другим странам не так повезло. С учётом этого, я думаю, что одним из важнейших факторов, позволивших индустрии вернуться к нормальному режиму работы, стал менталитет профессионалов этой области: мы скорее будем работать, чем нет», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом Deadline.

Сейчас же, когда российские кинотеатры снова поднимаются на ноги, сектор кинопроизводства стремительно расцветает и кинопроизводство набирает обороты, отмечается в статье. Одним из стимулирующих факторов для этого также стала динамично развивающаяся система VOD («видео по запросу»), которая очень нуждается в свежем контенте после пандемии. Согласно докладу «ТМТ Консалтинга», онлайн-видеорынок РФ вырос более чем на 60% по сравнению с 2020 годом.

Всплеск спроса со стороны VOD-сектора означает, что кинокомпаниям необходимо наращивать обороты производства контента, чтобы заполнить эти платформы. И хотя в период действия карантинных ограничений удовлетворять этот спрос было сложнее, на помощь российским кинопроизводителям пришли новые технологии — в частности, непрерывный поток контента удалось обеспечивать благодаря формату Screenlife, когда всё действие разворачивается на экране того или иного гаджета, смартфона или компьютера. Этот формат уже был использован в таких фильмах, как триллер «Убрать из друзей», который собрал в международном прокате $65 млн, и «Поиск», собравший более $75 млн, пишет Deadline.

Российская продюсерская компания «Среда», которая за последнее десятилетие сняла более 30 сериалов (причём права на адаптацию некоторых из них, таких как «Мажор» и «Sparta», купили Netflix и Amazon), тоже извлекла выгоду из того, что люди оказались запертыми у себя дома. По словам её продюсера Ивана Самохвалова, объёмы производства его компании в итоге практически утроились.

«Из-за роста спроса со стороны компаний, распространяющих контент, нам пришлось сильно увеличить объёмы производства после снятия карантинных ограничений. После окончания локдауна мы за шесть месяцев выпустили 11 сериалов, в то время как до пандемии COVID-19 за такой же период мы обычно выпускали от пяти до восьми. А на следующий год у нас уже есть заказы на 15 телесериалов», — рассказал Самохвалов в интервью Deadline.

Он также оптимистично оценивает динамику роста спроса со стороны российских стриминговых сервисов и вероятность того, что такие крупные стриминговые сервисы, как Netflix, Apple и HBO Max, захотят прийти на российский рынок. Это не только предоставляет продюсерам широкие возможности для продажи контента, но и позволяет повышать качество продукта, пояснил Самохвалов: «Такая конкуренция на рынке полезна всем, как экономическая конкуренция в учебниках. Благодаря приходу на рынок всех этих игроков повысится качество сериалов и фильмов, увеличатся бюджеты, и мы будем получать более качественные продукты».

При этом российский контент хорошо работает не только в России: он активно выходит и на международные рынки, причём последние несколько лет наблюдается всплеск интереса к «русским историям» со стороны мировой аудитории, говорится в статье. Отчасти этому способствовали стриминговые сервисы. Кроме того, успех сериалов на национальных языках из таких стран, как Испания, Франция и Германия, говорит о том, что границы для популярного контента становятся всё более размытыми, пишет Deadline.

Успех сериала HBO «Чернобыль» также заставил киноиндустрию обратить более пристальное внимание на российские истории, отмечает автор. Например, прошлогодний триллер «Спутник», который компания Hype Film создала совместно с российскими компаниями Art Pictures и Vodorod Pictures, вышел в интернет-прокат в разгар пандемии и привлёк к себе беспрецедентное международное внимание, особенно в Соединённых Штатах, где уже решили снимать англоязычный римейк этой кинокартины.

«Бум стриминговых сервисов, а также пандемия помогли зрителям глубже погрузиться в их местный кинематограф. Успех нашего фильма «Спутник» и новости о его римейке — это живой пример того, что люди хотят видеть нечто новое. Люди действительно хотят видеть оригинальный контент, они хотят слышать новые истории, разворачивающиеся на оригинальном фоне. Российский и советский антураж, российские режиссёры и писатели способны стать этой новой струёй на глобальном рынке. И я искренне надеюсь, что так и будет», — заключил в интервью Deadline российский режиссёр и основатель Art Pictures Фёдор Бондарчук.