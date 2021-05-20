 

Украинский политолог посоветовал Зеленскому выгнать Медведчука

20.05.2021, 8:56, Разное
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Виктор Медведчук – один из немногих на Украине политиков, который выражает интересы жителей восточной части страны. Кроме того, он неоднократно выступал в качестве посредника при обмене пленными между Киевом и ополчением Донбасса.

Сейчас Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене. И даже если его будет невозможно бросить за решетку, то властям необходимо создать такие условия, чтобы он был вынужден уехать из страны, уверен украинский политолог Алексей Голобуцкий. В противном случае реакция общества будет острой, предупреждает он.

“Для радикальной патриотической части это будет звонок”, – уверен политолог.

Алексей Голобуцкий заявил, что на Украине работает “тьма субъектов”, которые ведут подрывную деятельность в непростое для Украины время. И отсутствие строгой кары для Виктора Медведчука в таких условиях спровоцирует большие проблемы. Кроме того, такой исход станет сильным ударом по самой репутации власти.

Отметим, в Украинских реалиях успела нормализоваться практика, при которой даже на тяжкие преступления закон закрывает глаза в том случае, если их совершил радикально настроенный националист. Тем временем за преступления, который воспринимаются как “пророссийские” – например, за ношение футболки с символикой СССР – грозит реальный срок.



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