 

В аварии с автобусом в Москве пострадали люди

20.05.2021, 8:56, Разное
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В ночь на 20 мая на улице Автозаводской улице возле дома 23 у съезда на Третье транспортное кольцо столкнулись рейсовый автобус и автомобиль такси, передает сетевое издание “Москва 24”. По предварительным данным, таксист не справился с управлением. В результате ДТП пострадали трое человек – двое из легковушки и один из общественного транспорта. Сейчас всем им оказывается необходимая помощь.



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