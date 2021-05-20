Мнение: О том, как Россия спасёт США

Самые умные давно уже сообразили, что к чему в глобальной политике. А теперь и до жирафов дошла самая суть происходящих в мире перемен. Которая, увы, проста, как ленинская «Правда».

Если говорить кратко, то нынешний, 46-й президент #США Джозеф Робинетт #Байден-младший и его напарница, 49-й вице-президент Ка́мала Деви Харрис ведут свою богоспасаемую страну… прямёхонько в геенну огненную к гибели.

Собственно, избрание 76-летнего ветерана в партнёрстве с 56-летней темнокожей активисткой, сторонницей BLM, ЛГБТ и «травки», с явным намёком на возможную рокировочку, уже говорит само за себя. Да что там, говорит – кричит!

Вопиет о том, что…

Традиционная «WASP-версия» Америки, направленная на внешнюю экспансию, не имеет ни общего прошлого, ни общего настоящего, ни общего будущего с её «BLM-версией»… Это антагонисты…

При этом сценарий «холодной» гражданской войны, с постепенным подчинением и перевариванием «белого меньшинства», практически не имеет шансов на реализацию из-за нарастающего дефицита ресурсов. Усиленная эмиссия доллара в комбинации с жёсткими ограничениями потребления какое-то время может компенсировать этот нарастающий дефицит. Но имеет весьма ограниченный срок действия, после окончания которого дальнейшее применение такого «коктейля» окажется уже несовместимым с жизнью государства и общества.

Чтобы продлить его, на уровне правящей администрации Белого дома и, соответственно, американского «глубинного государства» наблюдается попытка обновить военно-политические союзы времен холодной войны в форме «альянса демократий против автократий». Не исключено что этот альянс будет выстраиваться в конструкции Левые Элиты – Корпорации, а задачей его будет передел власти в пользу Корпораций, которые глобально подавят традиционные государства. Понятно, что двигателем этого альянса является Всеобщий Хаос, заставляющий людей искать любую защиту.

Противовесом этой Альтернативы выступает Союз Традиционалистов, стоящих на защите государства, закона и кодекса права. Письма французских и американских силовиков, трампизм, европейская правая идея, союз традиционных церквей – всё это проявление зарождения большой Альтернативы. И место России в таком Союзе Традиционалистов может стать крайне важным, как носителя идеи и ресурсов. ©

Конечно, от подобных мнений можно было бы с лёгкостью отмахнуться, как от назойливой мухи. Ну, мало ли в стране людей, выросших на парадигме «Америка рухнет… Америка вот-вот рухнет…».

Но всё же цитированное мнение транслируется не абы кем, а вполне уважаемым (в определённых кругах) автором, считающимся идейно и духовно близким к нынешнему спикеру Госдумы Вячеславу Володину. И даже частенько выдающим в эфир мысли, бурно циркулирующие в окружении номинально третьего человека в государстве. А это уже серьёзно.

Хотя бы потому, что в атмосфере таких вот мессианских идей формируется образ будущего для будущей стратегии России в XXI веке. Из таких или подобных идей и представлений исходят те, кто планируют развитие страны на годы, а то и десятилетия вперёд.

В принципе, «стратегическое» ви́дение подобного рода встречается в нынешнем российском истеблишменте очень часто – достаточно почитать и послушать многочисленных советников действующего президента РФ или, например, секретаря Совбеза Николая Патрушева. Конечно, во внешнеполитические решения оно трансформируется не столь прямолинейно, ибо достаточно сильны ещё и позиции глобалистов разумных людей, преимущественно из крупного бизнеса. Но всё же вектор движения смещается в сторону российского мессианства, имперства и особого пути с каждым годом отчётливее.

Бог весть, куда он приведёт. Но так и хочется спросить. А кто реально верит, что #Россия как носитель идеи и обладатель ресурсов – спасёт Америку, а с ней и весь мир от засилья BLM, ЛГБТ и Корпораций?

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