Криоконсервация эмбрионов сводит к минимуму крио-травмы и дает надежду будущим родителям

С какими самыми деликатными и ценными вещами вы работали? Как бы вы себя чувствовали, если бы ваша повседневная работа была связана с обработкой человеческих яиц и любые ошибки повлияли бы на чью-то жизнь?

Типичный сбор яйцеклеток требует, чтобы здоровая женщина прошла несколько недель гормональной терапии, а затем перенесла операцию по извлечению яйцеклеток. Эти с трудом заработанные драгоценные яйца оплодотворяются in vitro, а лучшие эмбрионы отбираются для будущего переноса.

Но не все переносы проходят успешно, что приводит к практике замораживания дополнительных эмбрионов из цикла ЭКО для будущих переносов. Это позволяет людям с повышенным риском фертильности в связи с возрастом или лечением, например химиотерапией, отложить перевод.

В журнале Биомикрофлюидика, от AIP Publishing, исследователи из Национального института генной инженерии и биотехнологии в Иране, Университета Макгилла и Университета Британской Колумбии в Канаде представляют автономную микрофлюидную систему для автоматизации процесса витрификации эмбрионов с заменой воды криопротекторами.

Вода — враг любой низкотемпературной системы. Перед замораживанием эмбрионов воду внутри необходимо заменить криопротекторами. Но внезапное удаление воды приводит к гибели эмбрионов, поэтому традиционно эмбрионы переносятся через несколько капель с возрастающими концентрациями криопротекторов. Эти этапы переноса и промывки добавляли ненужные этапы пипетирования.

«Что, если бы эмбрионы просто оставались на одном и том же месте, а к ним были добавлены криопротекторы? Микрогидравлические системы действительно хорошо контролируют поток и концентрацию», — сказал Мойтаба Даштизад, доцент Национального института генной инженерии и биотехнологии.

Микрожидкостная установка исследователей имеет одну камеру для размещения эмбриона и три канала для постепенного введения в нее криопротекторов, в то время как имеющаяся вода одновременно сливается через выходной канал. Их конструкция чипа с одним входом упрощает задачи технических специалистов по добавлению раствора криопротектора, размещению эмбриона и ожиданию завершения процесса. Концентрация криопротекторов автоматически регулируется чипом.

В отличие от традиционного метода криоконсервации, новый подход подвергает эмбрионы воздействию медленной и постоянно увеличивающейся концентрации криопротекторов.

«Наши генетические исследования показывают, что это снижает молекулярные повреждения, вызванные криоконсервацией», — сказал Даштизад. «И эмбрионы можно криоконсервировать быстрее и с более низкой концентрацией криопротекторов — огромное преимущество из-за токсичности этих химикатов».