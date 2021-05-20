 

Добавление антител для усиления фотодинамической терапии вирусных и бактериальных заболеваний

20.05.2021, 8:34, Разное
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Пандемия COVID-19 усилила острую необходимость в борьбе с быстроразвивающимся вирусом, а также устойчивыми к антибиотикам бактериями, которые растут во всем мире тревожными темпами.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) или использование света для инактивации вирусов, бактерий и других микробов в последние десятилетия принесла многообещающие результаты в лечении инфекций дыхательных путей, таких как пневмония, и некоторых видов рака.

В Обзоры прикладной физики, AIP Publishing, исследователи из Техасского университета A&M и Университета Сан-Паулу в Бразилии анализируют существующие подходы и предлагают добавить антитела для повышения эффективности ФДТ. Они представляют собой модель, помогающую ускорить общую разработку ФДТ в качестве быстрого реагирования на возникающие угрозы вирусной пандемии. Исследование основано на физических принципах и нацелено на широкий спектр заболеваний.

«Пандемия COVID-19 требует принятия чрезвычайных мер для устранения существующих пробелов в терапевтическом лечении инфекционных заболеваний в целом и вирусных агентов в частности», — сказал автор Владислав Яковлев. «Мы показываем, как фотодинамическая терапия может стать недорогой альтернативной стратегией в борьбе с вирусными и бактериальными инфекциями».

При ФДТ фотосенсибилизаторы (красители и другие реагирующие на свет соединения) обычно вводятся внутривенно или наносятся на кожу, где необходимо лечение. Микробы или раковые клетки поглощают фотосенсибилизаторы. Соединения реагируют на свет от лазера с образованием активных форм кислорода, токсичных молекул кислорода, которые убивают раковые клетки или патогены.

Одним из наиболее многообещающих методов ФДТ, выделенных исследователями, является ФДТ с использованием антител, или aPDT. Метод включает присоединение фотосенсибилизаторов к вирусным антителам для усиления иммунного ответа. Антитело модифицируется путем присоединения небольшой светопоглощающей молекулы, которая при освещении может передавать энергию фотонов намеченным вирусным частицам, что приводит к их разрушению, уменьшая при этом вред для клеток-хозяев и здоровых тканей.

«Процесс aPDT характеризуется высокой селективностью, быстрым уничтожением микробов, минимальной инвазивностью и низким уровнем побочных эффектов», — сказал Яковлев. «Он также идеально подходит для многократного нанесения, не беспокоясь об устойчивости к бактериям».

Исследователи разработали математическую модель для сравнения ФДТ с другими противовирусными препаратами, сосредоточив внимание на трех параметрах, имеющих решающее значение для изменения реакции на лечение для определения эффективности: фотосенсибилизатора, света и кислорода.

Молекулярный кислород считается неотъемлемой частью биологической системы, поскольку он присутствует в очаге инфекции. С другой стороны, доза света и концентрация фотосенсибилизатора являются гибкими параметрами для достижения эффективных результатов лечения.



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