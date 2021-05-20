 

Новые кроссоверы CheryExeed LX появились в России

20.05.2021, 8:30, Новости дня
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В Москве обнаружен новый кроссовер CheryExeed LX, который планировали начать поставлять в Россию до конца текущего года.

Вместе с тем автомобиль выполнен в белом цвете, что дает основание полагать, что транспортное средство перевозили для проведения этапа сертификации. Вместе с тем пока точное место отправки CheryExeed LX не сообщается. На данный момент автомобиль не прошел этап сертификации, без которого не удастся приступить к реализации на российском рынке.

Новинка CheryExeed LX отличается от предшественника увеличенными фонарями, решеткой радиатора и светодиодной полоской. Кроме того, под капотом установлен мотор на 1,6 или 1,5 литра с мощностью от 156 до 197 л.с. Во всех версиях предусмотрены вариатор или роботизированная трансмиссия. Стоимость CheryExeed LX пока неизвестна.



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