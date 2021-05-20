Как слепить 100 пельменей за 5 минут: элементарный лайфхак, про который мало кто знает

Наверное, нет ни одного человека, который не любил бы пельмени. Но их лепка обычно занимает много времени. Вот один простой лайфхак, благодаря которому можно всего за 5 минут слепить аж сотню пельмешек.

Вкусные пельмешки без хлопот

Итак, чтобы слепить много пельменей, не затрачивая уйму времени, нужно сделать следующее.

Для начала раскатать подготовленное тесто на столе. На него выложить шарики фарша, чтобы они располагались не впритык друг к другу и к краю.

Теперь краем теста накрыть шарики (поплотнее) и рюмочкой или небольшим стаканом вырезать каждый пельмешек.

Потом еще полосочку из шариков фарша и снова накрыть краем теста и опять вырезать.