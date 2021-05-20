 

Как слепить 100 пельменей за 5 минут: элементарный лайфхак, про который мало кто знает

20.05.2021, 7:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наверное, нет ни одного человека, который не любил бы пельмени. Но их лепка обычно занимает много времени. Вот один простой лайфхак, благодаря которому можно всего за 5 минут слепить аж сотню пельмешек.

Вкусные пельмешки без хлопот

Итак, чтобы слепить много пельменей, не затрачивая уйму времени, нужно сделать следующее.

Для начала раскатать подготовленное тесто на столе. На него выложить шарики фарша, чтобы они располагались не впритык друг к другу и к краю.

Теперь краем теста накрыть шарики (поплотнее) и рюмочкой или небольшим стаканом вырезать каждый пельмешек.

Потом еще полосочку из шариков фарша и снова накрыть краем теста и опять вырезать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.12 / Добро пожаловать в пустой холодильник

13.05 / На МКС произошла новая авария

07.08 / Обратная сторона «голливудской улыбки»: безопасно ли отбеливание зубов?

28.10 / Главным редактором «Шарли Эбдо» оказался Эммануэль Макрон

13.07 / Жителям столичного региона посоветовали сменить одежду из-за похолодания

10.07 / Специалисты составили ТОП-3 самых бюджетных пикапа в России

04.02 / Почему исчезли шесть самых высокоразвитых цивилизаций древности?

24.04 / Есть жертвы: военный вертолет упал на жилой дом

08.04 / Яблоко от яблони: самые красивые сыновья голливудских знаменитостей

20.11 / Глава Роспотребнадзора обратилась к россиянам из-за ухудшения ситуации с COVID-19: Нужно поберечь себя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика