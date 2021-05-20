 

Вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech после дозы AstraZeneca безопасна и эффективна – ученые

20.05.2021, 7:24, Новости дня
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Институт здоровья представил предварительные результаты клинического испытания CombivacS , в котором оценивается реакция иммунной системы и безопасность, связанная с использованием схемы комбинация различных вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Жто первое в мире исследование, в котором представлены данныеи, полученные при комбинированном применении двух разных вакцин.

Ученые пришли к выводу, что люди младше 60 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, могут безопасно получить вторую дозу Pfizer.

Испытания проводились в пяти медучрежениях Испании. После предварительных результатов ученые будет отслеживать и измерять антитела участников в течение года.

“Европейские страны, включая Германию, Францию, Швецию, Норвегию и Данию, уже рекомендуют комбинированные схемы вакцинации для людей в возрасте до 60 лет, получивших первую дозу Vaxzevria/AstraZeneca.

Контекст:

В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за случаев тромбоза у вакцинированных. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

7 апреля Европейское агентство по лекарственным препаратам внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca (по оценке EMA, один случай на 100 тыс. привитых). Вместе с тем агентство считает, что преимущества вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивают риски.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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