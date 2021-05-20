Пентагон увязал темпы вывода войск США из Афганистана с погодой

Темпы вывода американских военнослужащих из Афганистана зависят от таких факторов, как погода, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«События там [в Афганистане] развиваются динамично. План вывода войск хотя и рассчитан по срокам, продуман и выверен, зависит не только от того, что происходит на земле, но и от погоды, и от всех других факторов, которые мы должны учитывать при военном планировании», – приводит слова Кирби ТАСС.

Таким образом он прокомментировал сообщение Центрального командования ВС США о том, что процесс вывода американского контингента из Афганистана завершен примерно на 13-20%. При этом 11 мая речь шла о завершении данного процесса примерно на 6-12%. По словам Кирби, это не означают, что темпы вывода войск будут и дальше такими высокими.

«Темпы вывода войск остаются высокими. Приказ президента [США Джо Байдена] был весьма четким: он хочет, чтобы вывод войск был завершен к началу сентября. Я не собираюсь опережать процесс. Таково распоряжение, и мы знаем, что должны добиться этого. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что уложимся в этот срок в самом крайнем случае. Я не могу прогнозировать, как будет выглядеть сообщение от Центрального командования [о темпах вывода войск] на следующей неделе», – указал пресс-секретарь Пентагона.

В прошлую пятницу президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. 8 мая стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Днем ранее в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан.

3 мая появилась информация, что США и запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Напомним, в марте запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.