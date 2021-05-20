Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек, курс евро поднялся на 15 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 73,9 рубля. Курс евро поднялся на 15 копеек, до 90,1 рубля, передает ТАСС.

В среду утром рубль на открытии торгов незначительно подешевел к доллару и заметно ослаб к евро.