 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

20.05.2021, 7:12, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек, курс евро поднялся на 15 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 73,9 рубля. Курс евро поднялся на 15 копеек, до 90,1 рубля, передает ТАСС.

В среду утром рубль на открытии торгов незначительно подешевел к доллару и заметно ослаб к евро.



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