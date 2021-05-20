На месте ядерного взрыва в США найдено неизвестное вещество

Группа исследователей из США и Италии обнаружила на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» в штате Нью-Мексико неизвестный ранее квазикристалл, следует из статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кристалл нашли в образце красного тринитита – стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередач, используемых для ядерного испытания. Находка представляет собой соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 и является икосаэдром по структуре, передает РИА «Новости».

Квазикристаллы представляют собой твердые тела, состоящие из атомов, которые не образуют кристаллические решетки, но обладают упорядоченной структурой и другими характеристиками обычных кристаллов, включая способность когерентно рассеивать падающее излучение.

Открытие поможет лучше понять последствия ядерных взрывов. Ученые рассказали, что обычно анализируют радиоактивный мусор и газы, чтобы понять, как было построено оружие или какие материалы в нем содержались. Но они довольно быстро распадаются, а квазикристаллы способны существовать вечно.

Ранее американские и европейские геологи обнаружили, что фрагмент редкого минерала хатыркита из единственного в мире месторождения квазикристаллов на российском Корякском нагорье оказался частью древнего метеорита возрастом 4,5 млрд лет.