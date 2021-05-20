 

Высокие уровни загрязнителей в косатках

20.05.2021, 6:38, Разное
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Мало что известно о загрязнителях окружающей среды у хищников, находящихся на вершине пищевой цепи. Исследование, опубликованное в Экологическая токсикология и химия продемонстрировал, что новые типы бромированных антипиренов накапливаются в тканях косаток возле Норвегии и передаются их потомству.

Исследователи также обнаружили искусственные химические вещества, называемые перфторалкильными веществами (ПФАС), в тканях взрослых косаток. Пороги воздействия ПФАС на здоровье морских млекопитающих не установлены, но это химическое вещество связано с репродуктивными и эндокринными эффектами у диких животных. Кроме того, полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые уже давно запрещены, были обнаружены в сале 7 из 8 косаток, участвовавших в исследовании, на уровнях, которые превышали предложенный порог токсикологического воздействия на морских млекопитающих.

«Уровни загрязнителей в высших хищниках указывают не только на здоровье экосистемы, но и на устойчивость химических веществ, пассивную мобильность в окружающей среде и активный биотранспорт с мигрирующими животными», — пишут авторы. «Наши результаты актуальны для постоянного экологического мониторинга загрязняющих веществ в Арктике».



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