Ближе к генной терапии, которая восстановит слух у врожденно глухих

Исследователи из Университета штата Орегон обнаружили новый ключевой элемент головоломки в стремлении использовать генную терапию, чтобы люди, рожденные глухими, могли слышать.

Работа сосредоточена вокруг большого гена, ответственного за белок внутреннего уха, отоферлин. Мутации в отоферлине связаны с тяжелой врожденной потерей слуха — распространенным типом глухоты, при котором пациенты почти ничего не слышат.

«В течение долгого времени отоферлин казался одноразовым белком, — сказал Колин Джонсон, доцент кафедры биохимии и биофизики Научного колледжа ОГУ. «Многие гены найдут себе занятие по-разному, но ген отоферлина, казалось, имел только одну цель — кодировать звук в сенсорных волосковых клетках внутреннего уха. Небольшие мутации в отоферлине делают людей глухими».

В своей обычной форме ген отоферлина слишком велик для того, чтобы упаковать его в средство доставки для молекулярной терапии, поэтому команда Джонсона вместо этого рассматривает возможность использования усеченной версии.

Исследование, проведенное аспирантом Ааюши Манчанда, показало, что укороченная версия должна включать часть гена, известного как трансмембранный домен, и одна из причин этого была неожиданной: без трансмембранного домена сенсорные клетки созревали медленно.

«Это было удивительно, поскольку было известно, что отоферлин помогает кодировать слуховую информацию, но не предполагалось, что он участвует в развитии сенсорных клеток», — сказал Джонсон.

Результаты были опубликованы сегодня в Молекулярная биология клетки.

Ученые из лаборатории Джонсона годами работали с молекулой отоферлина, и в 2017 году они определили усеченную форму гена, которая может функционировать при кодировании звука.

Чтобы проверить, должен ли трансмембранный домен отоферлина быть частью укороченной версии гена, Манчанда ввел мутацию, которая урезает трансмембранный домен у рыбок данио.