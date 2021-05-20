 

В Магнитогорске создан робот для открытого космоса

20.05.2021, 6:34, Новости дня
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Отечественный робот «Теледройд» сможет выполнять различные функции прямо на орбите. По словам разработчиков, его создавали специально для космической отрасли.

При этом срок службы умной машины составит от трех до четырех лет, тогда как техническое задание требовала гарантий только на шесть месяцев.

«Теледройд» представлен учеными из Магнитогорска. По их словам, робот практически готов к эксплуатации. Осталось провести последние испытания, возможно, устранить недочеты, если такие будут выявлены, и можно запускать робота на орбиту Земли, где он заменит астронавтов на самых сложных и опасных участках. Напомним, что представители «Роскосмоса» еще два месяца назад сообщали, что вскоре в РФ будет создан новый человекообразный робот.



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