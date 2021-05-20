 

На Луне обнаружены следы крупного столкновения

20.05.2021, 6:34, Новости дня
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Не исключено, что это было столкновение с другим достаточно крупным космическим телом. Впрочем, по другой версии, на Луне случилось землетрясение, в результате чего и произошел оползень на так называемой дальней стороне, которая всегда скрыта от взора землян.

Как поясняют ученые, версия о падении крупного метеорита на поверхность Луны представляется более правдоподобной. Спутник нашей планеты постоянно подвергается бомбардировке из космоса, частично защищая Землю от разного «мусора», летающего в Солнечной системе.

Событие удалось зафиксировать с лунного орбитального аппарата LROC. Камера зафиксировала момент, когда один из склонов кратера Клют неожиданно обвалился. Порода упала на дно.



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