Госдепартамент США подвел итоги встречи Лаврова и Блинкена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Рейкьявике обсудили сферы возможного расширенного сотрудничества двух стран и условились продолжать диалог, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

По словам руководителя пресс-службы Госдепа, главы внешнеполитических ведомств РФ и США «обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР», передает ТАСС.

«Госсекретарь поднял вопрос о наших глубоких обеспокоенностях касательно продолжающегося российского военного развертывания на Украине и рядом с ней», – говорится в заявлении Госдепартамента США.

Кроме того, по словам Прайса, «госсекретарь подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии, они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном».

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в вопросах, связанных с Арктикой. «Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. В этой связи госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство РФ в Арктическом совете и важность сотрудничества с учетом нашей общей заинтересованности в этом регионе», – указал Прайс.

«Госсекретарь подтвердил решимость президента США Джо Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите национальных интересов США в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам и нашим союзникам, – сказал Прайс. – Госсекретарь ясно дал понять, что РФ следует освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они вернулись домой».

Блинкен также выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией вокруг работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом), «здоровьем Алексея Навального, преследованием оппозиционных организаций и другими вопросами».

При этом, согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента США, Блинкен заверил Лаврова в том, что Вашингтон «стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой». «Госсекретарь и министр иностранных дел взяли на себя обязательство продолжению обсуждений в дальнейшем», – утверждает Прайс.

Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.

Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.