Блинкен назвал цель встречи с Лавровым в Рейкьявике

Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что целью его встречи в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

«Встретился сегодня (в среду) с министром иностранных дел Лавровым с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также подтвердил нашу решимость в ответ на действия РФ против Украины, РСЕ / РС (радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», признана в РФ СМИ-иноагентом) и Алексея Навального», – написал госсекретарь США в Twitter.

В свою очередь, присутствовавший на переговорах руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter: «Госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел РФ Лавровым и говорил о нашей приверженности потенциальному сотрудничеству в Арктике, а также в других сферах, несмотря на то, что мы продолжим привлекать Москву к ответу за действия, которые наносят ущерб нам или нашим союзникам».

Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.