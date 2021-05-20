 

Основатель ByteDance Чжан Имин уйдет с поста генерального директора к концу 2021 года

20.05.2021, 5:40, Разное
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Чжан Иминь, знаменитый соучредитель ByteDance, уходит с поста генерального директора и передает эстафету Лян Рубо, еще одному соучредителю компании TikTok и одному из самых ценных интернет-гигантов в мире.

Во внутреннем письме к сотрудникам 38-летний Чжан сказал, что он делает переход, чтобы уделять больше времени «долгосрочной стратегии, корпоративной культуре и социальной ответственности».

Чжан будет работать бок о бок с Ляном, в настоящее время руководителем отдела кадров ByteDance и другом из его университета, в течение следующих шести месяцев, чтобы обеспечить плавный переход. Чжан останется членом правления ByteDance.

Еще не все…



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