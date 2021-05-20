Искусственный интеллект поможет собирать древнюю керамику

В университете Северной Аризоны (США) предложили использовать искусственный интеллект для сортировки древней керамике, осколки которой археологи находят во время раскопок в большом количестве. Для этого ученые хотят применить особый метод машинного обучения.

По словам специалистов, это одна из самых сложных, изнурительных и рутинных процедур, которые приходится выполнять вручную. Ведь осколки керамики, которые всегда нужно отсортировать по стилям, находят тысячами штук.

Для того чтобы использовать при этом компьютерный алгоритм, необходимо было добиться от машины такого же анализа визуальной информации, который проводит человек, разделяя осколки по категориям. Однако теперь процесс сортировки проходит в десятки раз быстрее.