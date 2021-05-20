 

Выложившего в Сеть видео допроса Галявиева полицейского уволили

20.05.2021, 5:16, Новости дня
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Сотрудника отдела полиции «Гвардейский» в Казани уволили за то, что он выложил в сеть видео первого допроса напавшего на школу №175 Ильназа Галявиева.

Приказ об увольнении подписал министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Начальника отдела полиции понизили в должности и лишили премии за то, что он не усмотрел за подчиненным, передает PROKAZAN.

Ролик снят в «клетке» практически сразу после задержания, на нем Галявиев называет себя «богом».

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в клиники Москвы. 



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