Лавров с улыбкой ответил на вопрос о саммите РФ и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном не стал отвечать на вопрос о том, договорились ли Москва и Вашингтон о проведении российско-американского саммита, с улыбкой пожелав журналистам «Доброй ночи».

«Доброй ночи», – с улыбкой сказал Лавров после того, как прозвучал вопрос о саммите, закончив таким образом пресс-подход, передает ТАСС.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV в преддверии переговоров с Лавровым в Рейкьявике заявил: «Я с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел [России]. Нам многое предстоит обсудить, и, в частности, вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, поэтому я считаю, что мы хотели бы поговорить об этом и убедиться в том, что мы оба понимаем, какие вопросы каждый из них хотел бы поднять, когда они встретятся».

Отвечая на просьбу охарактеризовать настрой перед встречей с российским министром глава американского внешнеполитического ведомства сказал: «Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, что я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам».

Ранее в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.

Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.

В прошлую пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.