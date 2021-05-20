Электрический пикап Ford F-150 Lightning может обеспечить энергией ваш дом в случае отключения электроэнергии

Мощность пикапа — это не только крутящий момент, мощность в лошадиных силах, буксировка и транспортировка. Новейший электрический автомобиль Ford F-150 Lightning, который был представлен в среду, пытается изменить значение мощности грузовика с помощью системы, которая может обеспечить энергией дом клиента в случае отключения электричества.

Не только Ford пытается продемонстрировать потребителям преимущества полностью электрического автомобиля. Другие компании, такие как Lucid Motors, также рекламировали эту возможность.

Сильные зимние штормы в феврале вызвали массовое отключение электроэнергии в Техасе, в результате чего более 4,5 миллионов домов и предприятий остались без электричества в течение нескольких дней. В результате погиб 151 человек. Резервная мощность 9,6 кВт F-150 Lightning может обеспечить полную домашнюю мощность до трех дней при полной зарядке аккумулятора.

«Если ваш F-150 Lightning будет подключен к электросети, когда произойдет сбой, интеллектуальное резервное питание автоматически включится в ваш дом», — сказал Райан О’Горман, руководитель энергетической службы Ford, на видео-брифинге перед раскрытием.. «Когда электричество восстанавливается, погрузчик автоматически возвращается к зарядке аккумулятора».

Поставщик услуг солнечной энергии, аккумуляторов и энергии Sunrun заключил партнерское соглашение с Ford для установки 80-амперной зарядной станции Ford Charge Station Pro и системы домашней интеграции, которая входит в стандартную комплектацию с аккумулятором увеличенного диапазона, для питания интеллектуальной системы резервного питания. Пока они находятся поблизости, Sunrun также предоставит клиентам возможность установить в своем доме солнечную батарею и систему батарей.

Для тех, кто хочет проводить время вдали от дома, дополнительный источник питания Pro Power Onboard на 9,6 кВт, который по сравнению с 7,2 кВт в гибриде F-150, может питать все, от громкоговорителей и телевизоров до электрических мотоциклов-внедорожников, дисковых пил и отбойных молотков. . Грузовик имеет 11 розеток в кузове, внутреннюю часть кабины и передний багажник мегамощного «фронта».

Аккумулятор также грамотно распределяет мощность. Таким образом, если водитель работает с электроинструментами на рабочем месте, а уровень заряда батареи падает ниже одной трети от его общего диапазона, водитель получит уведомление, чтобы он мог решить, хотят ли они продолжать работу или сэкономить заряд для вождения.

Водителям также не нужно слишком много думать о том, где находится ближайшая зарядная станция. Они могут установить его и забыть, позволяя ручке грузовика отключать профессиональную мощность на борту, если уровень заряда батареи приближается к расстоянию, необходимому для достижения ближайшего заряда. Информация о зарядке как для Back Up Power, так и для Pro Power отображается в приложении Ford и на информационно-развлекательном экране автомобиля.

По словам представителя Ford, в настоящее время F-150 Lightning может обеспечить ваш дом необходимой резервной мощностью, однако в будущем планируется использовать последующие модели в качестве инструмента управления домом.

«F-150 Lightning заново изобретает идею мощности транспортного средства», — сказал О’Горман.