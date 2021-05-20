Мнение: В очередь на вакцинацию, суки! В очередь!!



Вакцинировать будут в Макдональдсе. Москвичи уже выстроились

Вечно непроспавшийся Медвед сегодня сболтнул нечто совсем уже вызывающее. Все уже в курсе: взбесившийся Медведев заявил о необходимости принудительной вакцинации. То есть ВСЕХ. “Я бы, – как очаровательно сформулировал этот подлец, – всех уколол”. УКОЛОЛ!!

Тему уже подхватили другие бешеные сограждане – например, на радиостанции КовидФМ страстную речь в поддержку принудительной вакцинации произнес помешавшийся на “угрозе ковида” несчастный обозреватель Георгий Бовт, который до “эпидемии” имел репутацию вполне рассудительного и нормального человека. Теперь запись Бовта с призывами применять государственное насилие в отношении “безответственных граждан” прокручивают каждые 15 минут.

Другими словами – сучье племя нас не оставит в покое. Им мало того, что они весь год старательно доводят до неврозов и сумасшествия миллионы доверчивых россиян. Сегодня в очередной раз катался на общественном транспорте – сердце кровью обливается от жалости к особо внушаемым особям. Видел такую бабушку: напуганная всеми этими собяниными и бовтами, подстегиваемая охеревшими медведами, бедная едет – в нынешнюю жару! – мало того что замотанная в маску чуть не до бровей, так и еще и в перчатках!! Надо отдать должное москвичам – в перчатках в метро по-прежнему не ходит практически никто, да и число масконосителей неуклонно, я смотрю, снижается (видимо, сказывается еще и наступление жаркого времени).

Приятель рассказал историю, которой он стал случайным свидетелем в метро. Он остановился в вестибюле, чтобы порыться в телефоне, по случайности рядом с так называемым “санитайзером” – прибором, куда, по мысли охеревших ковидобесов, надо совать голые руки, чтобы их там “обработали” едким ядохимикатом неизвестного происхождения. И видит – к нему важно подваливает солидных лет дама, с явным намерением проделать вышеописанную процедуру. Не успела она, однако, протянуть руки – к ней подходит милиционер, он же подземный полицейский. И говорит, буквально:

– Гражданка, что вы делаете?! Не делайте этого!

Потом доверительно понижает голос и продолжает:

– Вы что, не знаете?! Опомнитесь! Неужели не слышали, какая жуткая гадость эти санитайзеры?? Вы себе все руки испортите! Вы знаете, какая там химия намешана?! Послушайте совета – не пользуйтесь ЭТИМ никогда!

Гражданка аж опешила (да и стоявший неподалеку приятель Гриша малость прибалдел – конечно, в позитивном ключе, как мы в 1991 году возде БД, “Милиция-то – с народом!!”)

А та говорит с изумлением:

– Да что ж вы такое мне говорите, молодой человек?! Ведь вы ж, наоборот, должны меня за это… как оно… агитировать?!

Мент досадливо машет рукой.

– А! Делайте что хотите. Но помните – я вас предупредил!

Все-таки надо признать, что наше население, может, давно уже ничего не знает (откуда?) – но пока еще сохранило очень здоровые инстинкты. Никакие бовты его с толку не собьют. Конечно, все эти санитайзеры в метро нельзя назвать иначе, как диверсией против миллионов москвичей и гостей столицы – но ведь люди-то, получается, ПОНЯЛИ! Уничтожить их пока не могут – но ведь хотя бы предупреждают, так сказать, имеющих уши! И это внушает осторожный оптимизм.

Уверен, что и массовая вакцинация провалится, не начавшись. Как вообще они ее себе представляют – людей на стадионы загонять автоматчиками, как при Пиночете?! И каждому отловленному вкатывать в плечо лошадиную дозу не пойми чего? Что-то подсказывает, что не все автоматчики на такое согласятся. Опора в народе у ковидобесов значительно меньше, чем они полагают в своем безумии. И не только в народе – в силовых органах тоже.