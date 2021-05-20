Поправки «Единой России» о бесплатной газификации внесли в Госдуму

В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении населения к газу, проект закона планируется принять до конца весенней сессии, сообщил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

«Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей», – цитирует Завального РИА «Новости».

Автором поправок стали председатели обеих палат парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава «ЕР» в Госдуме Сергей Неверов, Завальный и сенатор Андрей Кутепов.

«Комитет начинает работу с поправками … В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят», – отметил он.

Ранее в среду президент Владимир Путин поручил правительству, Газпрому и регионам внимательно отнестись к газификации домостроений, и сделать подводку газа как можно быстрее.

Глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснял, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в РФ будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство РФ утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.