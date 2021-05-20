Лавров оценил переговоры с Блинкеном в Рейкьявике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал состоявшиеся в Рейкьявике переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном конструктивными.

«Мы проговорили больше, чем планировали: один час 40 минут, наверное. Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», – приводит слова Лаврова по итогам переговоров с Блинкеном ТАСС.

«Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом, как указал министр, за российской стороной «дело не станет». «Мы готовы, как не раз подчеркивал президент РФ Владимир Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов рассматривать и решать любые вопросы, которые стоят на нашей двусторонней повестке дня, и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов», – добавил Лавров.

Ранее в столице Исландии состоялась первая очная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.

В прошлую пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.