Мнение: Анти-эмпатия

Мы часто обсуждаем анти-эмпатов, например “мастеров эротического слога” или других гениев рвотного рефлекса, например вот этих, с их вкусовыми сосочками.

Когда было модно НЛП, многие верили, что для завоевания доверия человека можно встроить в речь зашифрованные тайные команды и захватить над человеком власть.

Это звучит смешно, судя по тому, что речь большинства людей переполнена багами.

Если освободить свою речь от багов, границы людей и так откроются, безо всяких зашифрованных команд.

Это все напоминают чукчу из старого анекдота, которого жена встретила с охоты, накормила, напоила, потом приласкала, а он укорил ее, что она забыла снять с него лыжи.

Сначала надо снять лыжи. А потом уже изучать гипноз и рыбацкие крючки.

Если говорить про анти-эмпатов, то баги – это не самое страшное.

Есть у них кое-что похуже.

Баги – следствие плохих границ, но если у человека не убита рефлексия, он сможет обойти хотя бы главные рвотные рычаги.

Худшая анти-эмпатия – это убитая рефлексия.

Автор рекламы о вкусовых сосочках не смог представить, что чувствует нормальный человек, когда ему предлагают откушать пломбир и одновременно показывают, какие прожорливые полипы живут у него во рту и выглядят как коровье вымя. Человек с плохой рефлексией не имеет связи между образами и ощущениями. Он вполне мог бы и экскременты сделать героями рекламы про какой-нибудь вкусный продукт. Дескать, от нашего йогурта ваш кал будет сочным и радостным.

Анти-эмпаты не только считают других людей своим продолжением, которому можно вывалить решето без стыда, они еще и не рефлексируют, что некоторые образы могут вызывать физическое отвращение. Они не прослеживают связь ощущений с образами.

Если говорить о противоположном полюсе, об эмпатах, то их речь обладает обаянием, она способна вызывать приятные эмоции даже у людей с плохой рефлексией. Осознать это люди с плохой рефлексией не могут, но эмоции приятные испытывают. Речь всех хищников такова, многих рыбаков и некоторых нерыб. Например Казановы в ФС, когда он заговаривал зубы Белоснежке, Бланке, Диане и особенно Нино.

Обаятельная речь – это речь, которая вызывает приятные чувственные образы.

Но до того, как вы будете учиться обаятельной речи, надо избавиться от багов, которые вызывают у людей досаду и раздражение.

А ещё раньше надо научиться обходить мины, те самые рычаги, которые вызывают рвотный рефлекс.

Вот здесь хороший пример таких рычагов.

Уже во вступлении автор поста рассказывает, что некоторые люди за ужином любят поговорить о глистах или о том, как работает кишечник. Она связывает это с увлеченностью таких людей проблемами пищеварения.

Увлеченность действительно может добить эмпатию, когда этой эмпатии и так очень мало. При нормальной эмпатии никакая увлеченность не мешает представить обратную связь. Только эгоцентрики, будучи чем-то увлечены, вываливают свое решето, не замечая эмоций других людей. С этим связана так называемая “профессиональная деформация” и любая другая зацикленность.

Если вы не эгоцентричны, то как бы вас ни увлекала чистка печени и кишечника, подсчет калорий, дренаж лимфы и избавление от целлюлита, вы не будете включать эти темы в разговоры за ужином или в постели, сможете отличить контекст, в котором разговоры о глистах и жировых клетках не просто не уместны, а токсичны, то есть отравляют удовольствие.

Давайте проследим, какие образы предлагает нам автор меню в примере по ссылке.

“Вкус, от которого сведет жевательные мышцы, а рот наполнится влагой”.

Автор не чувствует, что образ ее жевательных мышц не выглядит аппетитно, а если представить влагу, которой наполнен ее рот, захочется отдать ужин врагу. Таких как автор можно читать на голодной диете, чтобы не хотелось есть, но она предлагает “вкусное меню”, то есть намерения у нее совсем другие.

Ее жевательные мышцы ей родные, влага у нее во рту тем более, она не видит, что для других людей подробности ее физиологии выглядят отталкивающе.

Если бы шла речь о гимнастике для подтяжки брылей или об иньекциях ботокса, упоминание жевательных мышц было бы уместно, а в контексте ресторанного меню – наоборот. Люди фокусируются на своих вкусовых ощущениях, когда думают о еде, и неприятные образы отбивают им аппетит.

Названия блюд, которые придумала автор, одно другого лучше. Хорошо бы она была троллем.

“Бикини из цуккини”.

Наверное автор – доярка со стажем, если трусы из кабачков кажутся ей аппетитной закуской.

“Италия и талия”

И графоманка, умеет рифмовать последние слоги.

В названии не только география и ЖКТ, но и немножко каннибализма, ведь если ножка бывает куриной или бараньей, талия есть только у людей.

Десерт “Капельки счастья” мог бы украсить стол некрофага.

Капельки пота, капельки слюны, капельки спермы, капельки крови и не хочется думать чего еще капельки.

Нормальных пищевых ассоциаций со словом “капельки” нет.

Скорее всего автор худощава или даже анорексична.

Не любит еду или обходится порошковыми добавками.

Зато корона ее любит поесть.

Поэтому она расхваливает сама себя, описывая, как восхитительно и изысканно и эстетично звучат названия блюд.

Приводите другие примеры, друзья. Наверняка встречаете в Сети.