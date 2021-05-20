Филиппинский инструмент электронной коммерции Great Deals привлекает 30 миллионов долларов в серии B под руководством логистической фирмы Fast Group

Компания Great Deals, основанная в 2014 году, представляет собой инструмент электронной коммерции, который помогает таким брендам, как Abbot, L’Oréal и Unilever, развивать свои розничные онлайн-операции на Филиппинах. Стартап объявил сегодня, что он привлек 30 миллионов долларов в виде финансирования серии B под руководством Fast Group, одной из крупнейших логистических фирм на Филиппинах, при поддержке CVC Capital Partners. Navegar, который возглавлял Серию A Great Deals, также вернулся в этот раунд.

Сопровождение сделки было проведено Rocket Equities. Инвестиция Fast Group, парк которой насчитывает более 2500 автомобилей и 90 000 магазинов в своей дистрибьюторской сети, знаменует собой начало стратегического партнерства. Great Deals будет использовать часть новой столицы для создания автоматизированного центра выполнения заказов, и сделка поможет ему увеличить его проникновение за пределы Большой Манилы и предложить больше мгновенной торговли или доставки менее чем за час.

В настоящее время Great Deals работает только на Филиппинах, но в следующем году планирует расширить свою деятельность на региональном уровне, сообщил TechCrunch основатель и главный исполнительный директор Стив Си.

В своем заявлении президент и главный исполнительный директор Fast Group Уильям Чионгбиан II сказал: «Fast Group видит много синергии с Great Deals в наращивании потенциала. Для нас большая честь вносить свой вклад в рост филиппинской электронной торговли, поскольку она в значительной степени зависит от прочной основы цепочки поставок ».

Среди других клиентов Great Deals — Nestlé, Samsonite, GSK, Bayer и Fila. Помимо того, что он выступает в качестве дистрибьютора электронной коммерции, он предлагает комплексные услуги для брендов, включая создание цифрового контента, координацию маркетинговых кампаний и управление списками торговых площадок (партнерами Great Deals являются Lazada, Shopee, Zalora, Zilingo, Shopify и Magento).