 

Адвокат: Видео Даны Борисовой об инциденте с дочерью может заинтересовать органы опеки

20.05.2021, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Органы опеки и попечительства могут заинтересоваться семьей телеведущей Даны Борисовой, поскольку та выкладывает в Сеть личные материалы о своей недееспособной дочери, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов, комментируя видеозапись, где звезда рассказывает о том, что ее дочь нанесла себе порезы и направлена на лечение в клинику психического здоровья.

13-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой попала в больницу с порезами, подросток нанесла себе увечья в школьном туалете. Об инциденте сообщила мать девочки на своей Instagram-страничке в «сторис», прикрепив к ней фотографию окровавленной одежды ребенка.  Борисова рассказала, что дочь поступает так не в первый раз, и после этого инцидента была направлена на лечение в специализированную клинику для детей. 

«На данный момент в российском законодательстве нет прямого ограничения о выкладывании в интернет подобных вещей. Здесь речь идет о рассказе об увечьях, что не подпадает под ограничения, это же не порнография. Но тут, скорее, стоит вопрос этики – Борисовой не следовало это делать. Но раз там нет каких-то видеоматериалов, которые могут нанести травму другим людям, то, естественно, никакого правонарушения с ее стороны нет», – говорит Калинов.

Он подчеркивает, что если рассматривать данный поступок не с правовой точки зрения, а с этической, то Борисовой, конечно, не стоило выкладывать в Сеть информацию, которая касается ее несовершеннолетней дочери.

«Единственно, здесь могут органы опеки и попечительства заинтересоваться. Ребенок несовершеннолетний, более того, ей 13 лет, так что она и недееспособная даже. И Борисова, как мать, повела некрасиво по отношению к своему ребенку, потому что выложила информацию, скорее всего, не выяснив, как к этому относится ее ребенок. Может, девочке от этого неприятно, и она может испытывать дискомфорт, или получить из-за этого психологическую травму впоследствии», – заключил адвокат.

После смерти стендап-комика Александра Шаляпина Борисова в комментарии газете ВЗГЛЯД дала артистам, находящимся в депрессии, несколько советов. В первую очередь, по ее словам, необходимо обратиться к специалисту.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Первый мэр Севастополя Семенов: План радикального перехода Севастополя в Россию был готов уже в 1993 году

18.08 / В Беларуси в СИЗО остаются 44 человека, задержанных на митингах

10.10 / Горбачев оценил перемирие в Карабахе

24.11 / Берлин заявил Госдепу о неприемлемости санкций против «Северного потока – 2»

11.10 / Баку заявил о девяти погибших в результате ракетного обстрела Гянджи

19.11 / В Госдуму внесли проект об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

04.07 / У берегов Италии на судне с мигрантами Ocean Viking объявлено ЧП. Произошло шесть попыток самоубийства

02.03 / Ученые усомнились в общепринятой теории возникновения континентов

19.11 / Экс-губернатора Меня отвезли на допрос в СК

23.01 / Земле угрожает черная дыра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика