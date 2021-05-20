США собрались ввести санкции против строящих «Северный поток-2» судов

Соединенные Штаты намерены ввести санкции против четырех судов и четырех юридических лиц из РФ из-за проекта «Северный поток – 2», говорится в подготовленном для Конгресса США докладе Госдепартамента в связи со строительством трубопровода.

В перечень судов, деятельность которых подпадает под американские рестрикции, внешнеполитическое ведомство включило «Академика Черского», «Владислава Стрижова», «Балтийского исследователя» и «Юрия Топчева». В аналогичный список юридических лиц попали «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Морская спасательная служба, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, передает ТАСС.

В докладе, который опубликовала журналист телеканала CBS Ина Руффини, отмечается, что введение рестрикций против данных лиц «требует проведения консультаций с правительствами Норвегии, Швейцарии, Великобритании и стран – членов ЕС».

Вашингтон учитывает «любые опасения, высказанные правительствами указанных» стран. «Консультации с союзниками и партнерами носят постоянный и интенсивный характер», – говорится в документе. Кроме того, американские дипломаты «провели широкую разъяснительную работу с германскими должностными лицами высокого ранга и членами германского парламента».

«Правительство Германии остается полностью приверженным проекту «Северный поток – 2», настаивая на том, что он является необходимым и коммерческим предприятием, и отвергая американские санкции как вмешательство в свои внутренние дела. ЕС и многие его страны-члены продолжают выступать против американских санкций, связанных с «Северным потоком – 2», рассматривая их как нарушение суверенитета Германии и ЕС. Украина и страны Центральной и Восточной Европы продолжают настоятельно призывать США выступать против проекта «Северный поток – 2», хотя не все поддерживают санкции в отношении европейских юридических и физических лиц», – отметили в Госдепартаменте.

При этом, как говорится в докладе, «в ходе встреч и консультаций некоторые страны, как и в прошлом, выражали обеспокоенность по поводу того, что воспринимается как «экстерриториальность» [американских] санкций и публично критиковали такие действия».

Как подчеркивается в отчете, деятельность компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока – 2» – и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига подпадает под американские санкции, однако Вашингтон не будет вводить их. Госсекретарь США Энтони Блинкен после консультаций с министром финансов Джанет Йеллен принял решение не вводить ограничения в связи с тем, что это «важно для национальных интересов Соединенных Штатов».

Санкции также не будут введены против финансового директора Nord Stream 2 AG Пола Коркорана, директора проекта «Северный поток – 2» Марко Казирати, коммерческого директора Nord Stream 2 AG Рейнхарда Онтида и технического директора Nord Stream 2 AG Павла Персидского. Как пояснили в Госдепартаменте, Блинкен решил, что введение этих санкций «негативно повлияет на отношения США с Германией, ЕС, другими европейскими союзниками и партнерами». Отказ от санкций, по мнению Вашингтона, «также предоставит возможность для дипломатического взаимодействия с Германией для решения проблемы рисков, которые завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» создаст для Украины и европейской энергетической безопасности».

Накануне представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что администрация Соединенных Штатов по-прежнему намерена использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».

Во вторник США предупредили о риске санкций для участников «Северного потока – 2».